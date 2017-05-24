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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
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Пропал 21-летний железногорец

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

24.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Наталья Кокорина

 Читайте в новом номере газеты на этой неделе:

-Впервые в Железногорске побывал  новый директор Росатома  Алексей Лихачев. Некоторые подробности визита в нашей газете.

-Под конец учебного года неожиданно возник вопрос о безопасности детей в школе. В 101 школу на днях ворвался пьяный мужчина. Что произошло и будут ли сделаны выводы?

-Куда пристроить ребенка на лето? Мы попытались проанализировать возможности детской занятости. Их, прямо скажем немного, но они есть.

Читайте газету "Город и Горожане"!



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афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

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Путин, в новости: ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ 
Путин, в новости: ЖДЕМ БЕДЫ?

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

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