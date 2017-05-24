ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе:

-Впервые в Железногорске побывал новый директор Росатома Алексей Лихачев. Некоторые подробности визита в нашей газете.

-Под конец учебного года неожиданно возник вопрос о безопасности детей в школе. В 101 школу на днях ворвался пьяный мужчина. Что произошло и будут ли сделаны выводы?

-Куда пристроить ребенка на лето? Мы попытались проанализировать возможности детской занятости. Их, прямо скажем немного, но они есть.

Читайте газету "Город и Горожане"!