НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 МАЯ

«Рашагейт» не позволит «потопить» Трампа Даже если удастся доказать «связи» соратников Трампа с Россией, это вряд ли приведет к отставке президента, пишет The Daily Telegraph.В апреле россияне вновь потеряли часть своих доходов — согласно данным Росстата, в годовом выражении снижение реальных располагаемых доходов населения за прошлый месяц составило 7,6%, за январь-апрель доходы упали на…Украинский продюсер и режиссер Олег Бондарчук заявил, что ведущей «Евровидения-2017» в Киеве хотела стать голливудская звезда Мила Йовович. Однако организаторы международного музыкального шоу ей отказали.В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.Видимо, дела с резервами у украинского верхоглавкомверха совсем плохи, если он бросает на юго-восток страны для борьбы с «сепаратистами» десятилетиями стоявшие на консервации танками.