НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 МАЯ
23.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 33 | Автор: Сергей Скляров
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Киев отказал Миле Йовович в праве вести «Евровидение»
Украинский продюсер и режиссер Олег Бондарчук заявил, что ведущей «Евровидения-2017» в Киеве хотела стать голливудская звезда Мила Йовович. Однако организаторы международного музыкального шоу ей отказали.
Минтруд составил рейтинг зарплат россиян
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.
«Голые» танки Порошенко: во что превратят Т-80 ополченцы
Видимо, дела с резервами у украинского верхоглавкомверха совсем плохи, если он бросает на юго-восток страны для борьбы с «сепаратистами» десятилетиями стоявшие на консервации танками.