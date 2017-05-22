ОДОЛЕЛ ЧЕМПИОНА
22.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 79 | Автор: Анна Тищук
Строгий режим Академии и постоянные тренировки привели к победе
Курсант третьего курса Сибирской пожарно-спасательной Академии Илья Зайцев в смешанных боях ММА всего за три минуты на канатном ринге победил соперника из Камеруна. Кристиан Вуапи, чемпион Южной Африки, не смог выстоять против сибирского спасателя.
Кстати, спортом Илья занимается с 13-ти лет. Все началось с рукопашного боя, затем был грэпплинг, а с приходом в Академию МЧС он вошел в состав команды по самбо. Тренирует борцов старший преподаватель физической подготовки Сибирской пожарно-спасательной Академии Дмитрий Осокин. Тренировки проходят 5-6 раз в неделю по вечерам, бывают и утренние – в бассейне. Плюс ребята посещают обязательные занятия по физкультуре, которые есть в расписании. Поэтому физическая подготовка борцов на высоком уровне, говорит Дмитрий Андреевич.
Несмотря на частые соревнования и регулярные тренировки, учиться Илья не забывает. Говорит, за победы на турнирах и красивые глаза никто пятерки не ставит. Поэтому приходится совмещать и спорт, и учебу, и осваивать такие непростые предметы, как пожаротушение, газо-дымо-защитная служба, экономика – всего 19 предметов.
И уже сейчас, в пору сдачи итоговых экзаменов, команда Академии, под руководством Дмитрия Осокина, уже готовится к предстоящим соревнованиям, которые пройдут 28 сентября в Красноярске. Нашим спортсменам предстоит встретиться на ринге с борцами из чеченского клуба «Ахмат».
Курсант третьего курса Сибирской пожарно-спасательной Академии Илья Зайцев в смешанных боях ММА всего за три минуты на канатном ринге победил соперника из Камеруна. Кристиан Вуапи, чемпион Южной Африки, не смог выстоять против сибирского спасателя.
«Сначала я хотел вывести соперника в партер, - говорит Илья, - но канаты просели и я оказался в неудобном положении. Но мне удалось выбраться и последним приемом – рычагом локтя, завершить бой».
Кстати, спортом Илья занимается с 13-ти лет. Все началось с рукопашного боя, затем был грэпплинг, а с приходом в Академию МЧС он вошел в состав команды по самбо. Тренирует борцов старший преподаватель физической подготовки Сибирской пожарно-спасательной Академии Дмитрий Осокин. Тренировки проходят 5-6 раз в неделю по вечерам, бывают и утренние – в бассейне. Плюс ребята посещают обязательные занятия по физкультуре, которые есть в расписании. Поэтому физическая подготовка борцов на высоком уровне, говорит Дмитрий Андреевич.
«Благодаря постоянным тренировкам и обязательным занятиям по физической культуре, у курсантов-спортсменов есть преимущество – их физическая подготовка и выносливость будет гораздо лучше, когда они закончат Академию и приступят к своим рабочим обязанностям».
Несмотря на частые соревнования и регулярные тренировки, учиться Илья не забывает. Говорит, за победы на турнирах и красивые глаза никто пятерки не ставит. Поэтому приходится совмещать и спорт, и учебу, и осваивать такие непростые предметы, как пожаротушение, газо-дымо-защитная служба, экономика – всего 19 предметов.
И уже сейчас, в пору сдачи итоговых экзаменов, команда Академии, под руководством Дмитрия Осокина, уже готовится к предстоящим соревнованиям, которые пройдут 28 сентября в Красноярске. Нашим спортсменам предстоит встретиться на ринге с борцами из чеченского клуба «Ахмат».
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