ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ
19.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Анна Тищук
Ранее мы писали о том, что от памятника Ленину отвалилась плита. А накануне то же произошло и на площади Королева. Администрация ЗАТО Железногорск отреагировала оперативно: оба памятника уже огорожены.
«Вчера мы провели еще одно исследование памятника Ленину, после чего главному архитектору города было дано задание составить примерную смету ремонта. Что касается памятника Королеву, его планируем отремонтировать в этом году. Ремонт памятника Ленину на центральной площади, скорее всего, перенесем на следующий год », - пояснила руководитель Управления городского хозяйства Людмила Антоненко.
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«Это тупик»: Греф оценил шансы на отмену антироссийских санкций
Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Москве не стоит рассчитывать на скорейшую отмену санкций. По его мнению, они сохранятся еще минимум на три года. Об этом сообщает телеканал CNBC.
В Москве похолодает на 22 градуса
Специалисты Гидрометцентра России обещают в Москве очередное похолодание. В ночные часы температура с нынешних +22 может опуститься даже до -1 градусов.
Киев приказал конфисковать уголь из Донбасса
Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что дал поручения фискальной службе и таможенникам приступить к конфискации угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.