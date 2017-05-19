РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 МАЯ
19.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
• Отчет главы
• Кучинские чтения
• Деньги в трубу
• КВН финал
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Граждане России сочли главной заслугой президента Владимира Путина за последний год его действия на международной арене.
«Это тупик»: Греф оценил шансы на отмену антироссийских санкций
Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Москве не стоит рассчитывать на скорейшую отмену санкций. По его мнению, они сохранятся еще минимум на три года. Об этом сообщает телеканал CNBC.
В Москве похолодает на 22 градуса
Специалисты Гидрометцентра России обещают в Москве очередное похолодание. В ночные часы температура с нынешних +22 может опуститься даже до -1 градусов.
Киев приказал конфисковать уголь из Донбасса
Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что дал поручения фискальной службе и таможенникам приступить к конфискации угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.