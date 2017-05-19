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ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ 

ИСТОРИЯ ОСЫПАЕТСЯ 
19.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Железногорские памятники культуры требуют ремонта 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ 
19.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы остались без горячего водоснабжения 
ГОРОДОК ДЛЯ ПОДГОРНОГО

ГОРОДОК ДЛЯ ПОДГОРНОГО
19.05.17 | Главные темы / Cобытия
 В поселке Подгорный этим летом начнутся работы по благоустройству  
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЕЛЕНА КОЗИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – ЕЛЕНА КОЗИНА
19.05.17 | Главные темы / Cобытия
 Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник , 22 мая на Свежем ТВ
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
19.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский педагог вошла в десятку конкурса «Воспитатель года Красноярского

РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 МАЯ

19.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
 Отчет главы
 Кучинские чтения
 Деньги в трубу
 КВН финал

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