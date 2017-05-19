РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 МАЯ

Вслед за абонентами «МегаФона» о сбоях в сетях мобильной связи сообщили клиенты «Билайна» и Yota.Граждане России сочли главной заслугой президента Владимира Путина за последний год его действия на международной арене.Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Москве не стоит рассчитывать на скорейшую отмену санкций. По его мнению, они сохранятся еще минимум на три года. Об этом сообщает телеканал CNBC.Специалисты Гидрометцентра России обещают в Москве очередное похолодание. В ночные часы температура с нынешних +22 может опуститься даже до -1 градусов.Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что дал поручения фискальной службе и таможенникам приступить к конфискации угля из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.