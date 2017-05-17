ПЛОХАЯ ПОГОДА

Красноярский край в ближайшие дни ожидает резкое похолодание

Об этом сообщает Управление «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», ссылаясь на данные Среднесибирского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

18 мая по центральным и южным районам Красноярского края в земледельческой зоне, в воздухе и на поверхности почвы ожидаются местами заморозки до -8°.

Во второй половине дня 17 мая и ночью 18 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, переходящие в снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами 25-28 м/с.



Фото: weather.pixmy.ru