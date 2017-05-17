НАПОРОЛАСЬ НА КОЛЮЧКУ

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17.05.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая

За незаконное проникновение в ЗАТО Железногорск жительница Красноярска поплатилась девятью тысячами рублей

Как сообщили в службе судебных приставов, девушку поймали при незаконном проникновении на территорию закрытого города.

За нарушение "особого режима" красноярку оштрафовали на 3 тысячи рублей, но платить штраф нарушительница не стала.

В результате, сумма штрафа была утроена, и составила 9 тысяч рублей с формулировкой "за уклонение от исполнения административного наказания". Когда, наконец, девушка поняла, что наказание могут еще более ужесточить, то заплатила всю сумму в размере 9 тысяч рублей.

По материалам медиа-портала “Столица 24”



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