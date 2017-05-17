ТЫ СМОЖЕШЬ ВСЕ!

Сегодня на стадионе «Труд» стартует летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Муниципальный этап краевого фестиваля начался во всех городах региона: всех желающих в возрасте от 9 до 70 лет и старше ждут в муниципальных центрах тестирования для выполнения нормативов ГТО. Для прохождения испытаний необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить допуск врача и прийти в ближайший центр тестирования.



Муниципальный этап продлится до 30 мая. По его итогам будут сформированы команды территорий края для участия во втором этапе, который состоится в Красноярске в июне. В состав сборных войдут представители пяти возрастных ступеней – учащиеся 11-15 лет и взрослые от 30 до 59 лет. Участники будут бороться за победу как в личном, так и в командном зачётах. Школьникам на региональном этапе также предстоит сразиться за путевки на Всероссийский фестиваль комплекса ГТО, который в этом году пройдет на базе международного детского центра «Артек».



Испытания будут проходить 17 и 18 мая в 15 часов. Завтра, 18 мая, в 17 часов - торжественное закрытие и вручение знаков отличия ГТО.

https://cloud.mail.ru/public/3g1B/UsD93C4su

София Белобровка