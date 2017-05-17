ТЫ СМОЖЕШЬ ВСЕ!
Сегодня на стадионе «Труд» стартует летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Муниципальный этап краевого фестиваля начался во всех городах региона: всех желающих в возрасте от 9 до 70 лет и старше ждут в муниципальных центрах тестирования для выполнения нормативов ГТО. Для прохождения испытаний необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить допуск врача и прийти в ближайший центр тестирования.
Муниципальный этап продлится до 30 мая. По его итогам будут сформированы команды территорий края для участия во втором этапе, который состоится в Красноярске в июне. В состав сборных войдут представители пяти возрастных ступеней – учащиеся 11-15 лет и взрослые от 30 до 59 лет. Участники будут бороться за победу как в личном, так и в командном зачётах. Школьникам на региональном этапе также предстоит сразиться за путевки на Всероссийский фестиваль комплекса ГТО, который в этом году пройдет на базе международного детского центра «Артек».
Испытания будут проходить 17 и 18 мая в 15 часов. Завтра, 18 мая, в 17 часов - торжественное закрытие и вручение знаков отличия ГТО.
https://cloud.mail.ru/public/3g1B/UsD93C4su
София Белобровка
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Полковника МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
Киев боится наступления российской армии по «Яндекс. Картам»
Российские военные могли использовать ресурс «Яндекс. Пробки» при наступлении. С таким заявлением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.
Опубликовано видео с реакцией Порошенко на «безвиз» с ЕС
Телеканал «112 Украина» опубликовал видеозапись реакции президента Украины Петра Порошенко на подписание законодательного решения о либерализации визового режима для его страны с Евросоюзом.
Шарапова прокомментировала отказ в приглашении на турнир
Российская теннисистка Мария Шарапова в личном аккаунте в Twitter отреагировала на решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять ей wild card (специальное приглашение) на турнир.
В Сирии гранатомет превратили в штурмовое орудие
В интернете появились видеокадры использования в Сирии стационарных гранатометов СПГ-9 «Копье», разработанных еще в Советском Союзе, в качестве штурмовых орудий поддержки пехоты на поля боя.