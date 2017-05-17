ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
На территории ЗАТО Железногорск официально будут открыты два пляжа: в районе Парка культуры и на Элке
До 1 июня Комбинат благоустройства обустроит эти места отдыха. Водолазы обследуют дно в пределах акватории купания, зоны купания в озере обозначат буйками. Сотрудники КБУ подсыпят и разрыхлят поверхностный слой песка, побелят лестничные марши, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы, очистят зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора и установят контейнеры для его сбора.
Все городские пляжи и зоны отдыха будет принимать межведомственная комиссия. Железногорский Госсанэпиднадзор выполнит контроль качества воды озера и песка.
Администрация обращает внимание железногорцев, что зона отдыха в районе проспекта Ленинградский не является пляжем. Здесь будут установлены предупредительные знаки о запрете купания.
Фото из архива "Свежего ТВ"
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