РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 МАЯ
15.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 51 | Автор: Сергей Скляров
• Звезда российского масштаба
• Победил чемпион
• Социальная политика
• Страшное ДТП
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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что никто не раскрывал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку…
Джамалу пригласили в Крым
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что крымские власти передали приглашение посетить полуостров украинской певице Джамале через ее импресарио, передает РИА «Новости».
Десятки тысяч граждан не могут забрать пенсионные накопления
Рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан.