РАДИОПРОГРАММА ОТ 12 МАЯ
12.05.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
• Режим ЧС продлён
• Бесплатные растения в "Банке семян"
• Победы Железногорских спортсменов
• Железногорские школьники приняли участие во Всероссийской Вахте памяти
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Немецкая компания передумала строить завод в России
Дочерняя структура немецкой компании Mann+Hummel отказалась от строительства в особой экономической зоне «Тольятти» завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Самарской области.
Вирус-вымогатель добрался до России
Работа отделений МВД в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Об этом «Ленте.ру» сообщил в пятницу, 12 мая, источник в ведомстве.
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В Москве в возрасте 76 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Шерстнёв. Данную информацию подтвердила супруга актёра Людмила Макеева.
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