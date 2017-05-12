ДОБРОГО ПУТИ!
12.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске новые автобусы вышли на линию
Десять новых автобусов оснащены системой ГЛОНАСС, оборудованы электронным табло, системой речевого оповещения пассажиров.
В новых автобусах предусмотрено антивандальное исполнение 23 сидений, боковые стекла тонированные, в салоне установлено несколько отопительных приборов. Вместимость салона - 64 человека.
Закупка новой техники проходит в рамках городской программы по обновлению муниципального транспорта. В период 2015-2017 г.г. за счёт средств местного бюджета приобретено 29 автобусов для городских маршрутов, сообщает муниципальный портал.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
13 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске появятся еще 10 новых автобусов в рамках программы по обновлению муниципального транспорта.
26 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНовые автобусы появятся в Железногорске до 1 сентября, сообщает муниципальный портал
25 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске вышли на линию 10 новых автобусов марки ПАЗ
30 ноября 2012 | Раздел: Cобытия••• Четыре новых автобуса марки «Неман» сегодня в 14 часов вышли на линию
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Феликс, в новости: ОТОМСТИЛ ОБИДЧИКАМ
Анна Тищук, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
деныч, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Жека, в новости: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА ПО АСФАЛЬТУ
Татьяна Зимина, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Алексей, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Олег, в новости: ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ
Жека, в новости: ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ
Жека, в новости: ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
Жека, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
НОВОСТИ ЧАСА
Кредиты по-новому, ввод продуктовых карточек и другие события дня
Кремль прокомментировал инцидент над Черным морем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают неоправданным риском перехват российским истребителем Су-30 американского самолета-разведчика над Черным морем.
Немецкая компания передумала строить завод в России
Дочерняя структура немецкой компании Mann+Hummel отказалась от строительства в особой экономической зоне «Тольятти» завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Самарской области.
Вирус-вымогатель добрался до России
Работа отделений МВД в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Об этом «Ленте.ру» сообщил в пятницу, 12 мая, источник в ведомстве.
Скончался актёр Юрий Шерстнёв
В Москве в возрасте 76 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Шерстнёв. Данную информацию подтвердила супруга актёра Людмила Макеева.
Порошенко поймали на лжи
Украинский ресурс «Европейская правда» изучил заявление президента Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с ЕС открывает гражданам страны возможность путешествовать в десятки стран Азии и Латинской Америки.
Кремль прокомментировал инцидент над Черным морем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают неоправданным риском перехват российским истребителем Су-30 американского самолета-разведчика над Черным морем.
Немецкая компания передумала строить завод в России
Дочерняя структура немецкой компании Mann+Hummel отказалась от строительства в особой экономической зоне «Тольятти» завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Самарской области.
Вирус-вымогатель добрался до России
Работа отделений МВД в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Об этом «Ленте.ру» сообщил в пятницу, 12 мая, источник в ведомстве.
Скончался актёр Юрий Шерстнёв
В Москве в возрасте 76 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Шерстнёв. Данную информацию подтвердила супруга актёра Людмила Макеева.
Порошенко поймали на лжи
Украинский ресурс «Европейская правда» изучил заявление президента Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с ЕС открывает гражданам страны возможность путешествовать в десятки стран Азии и Латинской Америки.