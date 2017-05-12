ДОБРОГО ПУТИ!

Кремль прокомментировал инцидент над Черным морем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают неоправданным риском перехват российским истребителем Су-30 американского самолета-разведчика над Черным морем.Дочерняя структура немецкой компании Mann+Hummel отказалась от строительства в особой экономической зоне «Тольятти» завода по выпуску автокомпонентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Самарской области.Работа отделений МВД в нескольких регионах России нарушена из-за вируса, поразившего множество компьютеров и грозящего уничтожить все данные. Об этом «Ленте.ру» сообщил в пятницу, 12 мая, источник в ведомстве.В Москве в возрасте 76 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Юрий Шерстнёв. Данную информацию подтвердила супруга актёра Людмила Макеева.Украинский ресурс «Европейская правда» изучил заявление президента Петра Порошенко о том, что безвизовый режим с ЕС открывает гражданам страны возможность путешествовать в десятки стран Азии и Латинской Америки.