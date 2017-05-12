ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Сотрудники железногорской полиции задержали 27-летнего мужчину, укравшего деньги у пенсионерки



В дежурную часть поступило сообщение от 81-летней жительницы Подгорного о том, что у нее похитили деньги.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилояь, что злоумышленник проник в квартиру заявительницы путем повреждения входной двери и похитил кошелек с деньгами в сумме около 6 тысяч рублей.

Сотрудники провели осмотр места происшествия, изъяли следы орудия взлома, опросили соседей. В ходе работы был задержан ранее судимый, неработающий житель поселка Подгорный. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обидчику пенсионерки грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск