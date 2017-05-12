ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Сотрудники железногорской полиции задержали 27-летнего мужчину, укравшего деньги у пенсионерки
В дежурную часть поступило сообщение от 81-летней жительницы Подгорного о том, что у нее похитили деньги.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилояь, что злоумышленник проник в квартиру заявительницы путем повреждения входной двери и похитил кошелек с деньгами в сумме около 6 тысяч рублей.
Сотрудники провели осмотр места происшествия, изъяли следы орудия взлома, опросили соседей. В ходе работы был задержан ранее судимый, неработающий житель поселка Подгорный. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обидчику пенсионерки грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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