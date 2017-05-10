НЕОЖИДАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
10.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 1 | Автор: Наталья Булгак
Пациенты Клинической больницы №51 и учащиеся гимназии №91 сегодня греются, как могут.
Холодные батареи, а за окном +8, и с утра шел снег. Почему руководство учреждений приняло решение отключить отопление, пока не понятно. Тем более, что официально в Железногорске прекращают подачу тепла с 16 мая, и то при условии, если среднесуточная температура будет не ниже +8-ми градусов.
Как сообщил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков, и эти сроки не окончательны, вполне возможно, что дату окончания отопительного сезона придется перенести, все зависит от погоды.
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