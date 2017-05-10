НЕОЖИДАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Больница и гимназия без отопления



Пациенты Клинической больницы №51 и учащиеся гимназии №91 сегодня греются, как могут.



Холодные батареи, а за окном +8, и с утра шел снег. Почему руководство учреждений приняло решение отключить отопление, пока не понятно. Тем более, что официально в Железногорске прекращают подачу тепла с 16 мая, и то при условии, если среднесуточная температура будет не ниже +8-ми градусов.

Как сообщил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков, и эти сроки не окончательны, вполне возможно, что дату окончания отопительного сезона придется перенести, все зависит от погоды.