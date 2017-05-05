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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
 В четверг, 11 мая, в «Открытой студии» - главный архитектор СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА СВЕЖЕМ ТВ!
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
Акция в честь Дня Победы для всех абонентов кабельного телевидения МП "ГТС"!
ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
В День Победы на время шествия и парада вводится ограничение движения транспорта
СЛАВА ГЕРОЯМ

СЛАВА ГЕРОЯМ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские благоустроили место захоронения ветерана Великой
НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
05.05.17 | Главные темы / Cобытия
12 мая в администрации пройдут публичные слушания по исполнению бюджета за 2016

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 4 МАЯ

05.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров



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