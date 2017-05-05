ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 4 МАЯ
05.05.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров
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Московские власти внесли изменения в постановление правительства «Об организации платных городских парковок». Соответствующие меры были приняты для развития парковочного пространства столицы. Документ публикуется на официальном сайте мэрии.
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Генеральное консульство РФ в Анталье проверяет информацию о гибели российской туристки при прыжке с парашютом на курорте Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции, заявил РИА Новости генконсул Олег Рогоза…