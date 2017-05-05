СЛАВА ГЕРОЯМ

В преддверии Дня Победы сотрудники полиции совместно с ветеранами органов внутренних дел благоустроили место захоронения труженика тыла, ветерана ОВД Василия Павловича Труханова

В ветеранскую организацию обратилась вдова Василия Павловича с просьбой оказать помощь в наведении порядка на могиле супруга.