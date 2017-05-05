СЛАВА ГЕРОЯМ
В преддверии Дня Победы сотрудники полиции совместно с ветеранами органов внутренних дел благоустроили место захоронения труженика тыла, ветерана ОВД Василия Павловича Труханова
В ветеранскую организацию обратилась вдова Василия Павловича с просьбой оказать помощь в наведении порядка на могиле супруга.
Полицейские откликнулись на просьбу и занялись благоустройством могилы ветерана. Сотрудники выровняли грунт и поправили памятник на месте захоронения Василия Павловича Труханова.
Василий Павлович родился 21 марта 1924 года в селе Унер Саянского района Красноярского края в крестьянской семье. С ранних лет он работал в колхозе, а с началом Великой Отечественной войны на оборонном заводе, откуда по партийному набору был направлен на службу в МГБ в 1951 году.
С созданием в Красноярске-26 отдела ОВД седьмым милиционером прибыл на службу Василий Павлович. В городе он прошел долгий путь от сержанта милиции до майора, старшего инспектора паспортного отделения ОВД. С этой должности Василий Павлович в марте 1984 года ушел на заслуженный отдых.
12 мая 2013 года на 90-м году ушел из жизни заслуженный ветеран, человек, однажды присягнувший на верность Отечеству и до конца жизни оставшийся верным Присяге.
По информации пресс-службы УМВД России по ЗАТО Железногорск
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