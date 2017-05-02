ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
02.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске начали работу садоводческие маршруты
При подготовке расписания были учтены предложения председателей садоводческих кооперативов, сообщается на муниципальном сайте. На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты.
Начало работы маршрута № 33 установят отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги, сообщается на сайте ПАТП. По этой же причине движение садоводческого маршрута № 426-42 до садового товарищества № 42 будет установлено также отдельно. В случае низкой несущей способности движение автобусов будет осуществляться до водонапорных баков садового товарищества № 34.
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Двум российским туристам запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
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