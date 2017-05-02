ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Главной задачей России в Сирии является совместное с другими гарантами перемирия, создание условий для прекращения огня и объединения сторон, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с…Рубль во вторник слегка снижался на нефти по 51,5 доллара за баррель сорта Brent.Издание E1.RU обратило внимание на увешанного наградами времен СССР мужчину средних лет, который позировал журналистам во время первомайского шествия в Екатеринбурге.Двум российским туристам запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.В Москве побит очередной температурный рекорд. 2 мая стал самым теплым днем в 2017 году. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).