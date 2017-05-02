ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

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02.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина

 В Железногорске начали работу садоводческие маршруты

При подготовке расписания были учтены предложения председателей садоводческих кооперативов, сообщается на муниципальном сайте. На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты.

Начало работы маршрута № 33 установят отдельно в зависимости от несущей способности автомобильной дороги, сообщается на сайте ПАТП. По этой же причине движение садоводческого маршрута № 426-42 до садового товарищества № 42 будет установлено также отдельно. В случае низкой несущей способности движение автобусов будет осуществляться до водонапорных баков садового товарищества № 34.

расписание смотри здесь



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афина

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