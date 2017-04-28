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РУКИ ЗОЛОТЫЕ

28.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Наталья Кокорина

 Железногорские мастера стали лауреатами на краевом фестивале

Зональный этап краевого фестиваля мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастера Красноярья»  проходил в  Дивногорске. Более 200 ремесленников съехались со всего региона и представили на суд жюри  свыше 500 работ.  От Железногорска  на фестиваль приехали 13 участников клуба художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Ладья»  городского Дворца культуры и несколько индивидуальных ремесленников. Работы были выполнены в разной технике: масляная живопись, акварель, изделия из бересты, вышивка, авторская и народная кукла,  и другие.

Фестиваль  «Мастера  Красноярья»  престижный и дает возможность художникам - любителям и народным умельцам показать свои работы, обменяться опытом, - говорит председатель клубного формирования «Ладья» Михаил Бутин.

- Конкуренция достаточно жесткая. Особенно в номинации «Авторская  кукла». И, тем не менее, наши мастера показались высокий уровень работ. Будем и дальше совершенствовать  свою технику.

Обладателями «Диплома лауреата 1 степени» в различных номинациях стали  шесть участников от клуба «Ладья» :

- Валентин Емельянов -  «Живопись маслом» 

 - Римма Фаткулан  «Живопись акварель»

 - Михаил Бутин -   «Художественная обработка бересты»

 - Татьяна Федерова   - «Авторская кукла»

 - Вячеслав Щуркин  - «Стимпанк» оригинальное использование предметов домашнего обихода.

- Наталья Кукушкина  - «Вышивка гладью»

Фото:Татьяны Зиминой



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