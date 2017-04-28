РУКИ ЗОЛОТЫЕ

Железногорские мастера стали лауреатами на краевом фестивале

Зональный этап краевого фестиваля мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастера Красноярья» проходил в Дивногорске. Более 200 ремесленников съехались со всего региона и представили на суд жюри свыше 500 работ. От Железногорска на фестиваль приехали 13 участников клуба художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Ладья» городского Дворца культуры и несколько индивидуальных ремесленников. Работы были выполнены в разной технике: масляная живопись, акварель, изделия из бересты, вышивка, авторская и народная кукла, и другие.

Фестиваль «Мастера Красноярья» престижный и дает возможность художникам - любителям и народным умельцам показать свои работы, обменяться опытом, - говорит председатель клубного формирования «Ладья» Михаил Бутин.

- Конкуренция достаточно жесткая. Особенно в номинации «Авторская кукла». И, тем не менее, наши мастера показались высокий уровень работ. Будем и дальше совершенствовать свою технику.

Обладателями «Диплома лауреата 1 степени» в различных номинациях стали шесть участников от клуба «Ладья» :

- Валентин Емельянов - «Живопись маслом»

- Римма Фаткулан «Живопись акварель»

- Михаил Бутин - «Художественная обработка бересты»

- Татьяна Федерова - «Авторская кукла»

- Вячеслав Щуркин - «Стимпанк» оригинальное использование предметов домашнего обихода.

- Наталья Кукушкина - «Вышивка гладью»

Фото:Татьяны Зиминой