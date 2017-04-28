РУКИ ЗОЛОТЫЕ
Железногорские мастера стали лауреатами на краевом фестивале
Зональный этап краевого фестиваля мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастера Красноярья» проходил в Дивногорске. Более 200 ремесленников съехались со всего региона и представили на суд жюри свыше 500 работ. От Железногорска на фестиваль приехали 13 участников клуба художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Ладья» городского Дворца культуры и несколько индивидуальных ремесленников. Работы были выполнены в разной технике: масляная живопись, акварель, изделия из бересты, вышивка, авторская и народная кукла, и другие.
Обладателями «Диплома лауреата 1 степени» в различных номинациях стали шесть участников от клуба «Ладья» :
- Валентин Емельянов - «Живопись маслом»
- Римма Фаткулан «Живопись акварель»
- Михаил Бутин - «Художественная обработка бересты»
- Татьяна Федерова - «Авторская кукла»
- Вячеслав Щуркин - «Стимпанк» оригинальное использование предметов домашнего обихода.
- Наталья Кукушкина - «Вышивка гладью»
Фото:Татьяны Зиминой
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