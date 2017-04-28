С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

30 апреля отмечается День пожарной охраны России

368 лет российские спасатели охраняют покой граждан России.

Работа пожарных-спасателей всегда считалась одной из самых опасных профессий. В любую минуту они готовы шагнуть в огонь и дым. Тысячи людей, попавших в огненную беду, обязаны им жизнью и здоровьем.

Руководство и совет ветеранов Специального управления ФПС № 2 МЧС России поздравляет действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

Ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни пожарному делу, желаем здоровья и долгих лет жизни. А тем, кто сегодня в строю - личного счастья и успехов в деле борьбы с огнем!

С праздником!