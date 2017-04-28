С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
28.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Анна Тищук
30 апреля отмечается День пожарной охраны России
368 лет российские спасатели охраняют покой граждан России.
Работа пожарных-спасателей всегда считалась одной из самых опасных профессий. В любую минуту они готовы шагнуть в огонь и дым. Тысячи людей, попавших в огненную беду, обязаны им жизнью и здоровьем.
Руководство и совет ветеранов Специального управления ФПС № 2 МЧС России поздравляет действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.
Ветеранам, отдавшим лучшие годы своей жизни пожарному делу, желаем здоровья и долгих лет жизни. А тем, кто сегодня в строю - личного счастья и успехов в деле борьбы с огнем!
С праздником!
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