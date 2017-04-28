Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
РУКИ ЗОЛОТЫЕ

РУКИ ЗОЛОТЫЕ
28.04.17 | Главные темы / Cобытия
 Железногорские мастера стали лауреатами на краевом фестивале
С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
28.04.17 | Главные темы / Cобытия
 30 апреля отмечается День пожарной охраны России
ПЕНСИЯ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ПЕНСИЯ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
28.04.17 | Главные темы / Cобытия
 В праздничные дни изменится график выплат пенсий за май в отделениях почтовой
ГРАФИК РАБОТЫ КБ №51

ГРАФИК РАБОТЫ КБ №51
28.04.17 | Главные темы / Cобытия
 В праздничные дни изменится график работы городских поликлиник
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
28.04.17 | Главные темы / Cобытия
 О работе пассажирского транспорта в выходные и праздничные дни

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

28.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Анна Тищук

 О работе пассажирского транспорта в выходные и праздничные дни 1 мая и с 6 по 9 мая 2017 года.


Автобусы маршрута № 189, 21, 28, 119 будут работать по расписанию выходного дня.

Автобусы маршрута № 193, 191, 522, 14, 190 будут работать по обычному расписанию согласно календарю.

Автобусы маршрута № 190 будут работать по расписанию воскресенья.


Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ

НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
30 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Маршрут №32 будет начинать работу в 6.05
НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ

НОВОГОДНИЕ МАРШРУТЫ
27 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В праздничные дни изменится расписание работы маршрутов МП ПАТП
КАК ПОЕДЕМ В НОВЫЙ ГОД

КАК ПОЕДЕМ В НОВЫЙ ГОД
23 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Расписание движения автобусов в предпраздничные и праздничные дни 
КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ В НОВЫЙ ГОД

КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ В НОВЫЙ ГОД
27 декабря 2013 | Раздел: Cобытия
••• В связи с празднованием Нового года меняется график работы городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутов
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
Алексей, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Марина, в новости: ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
Гость Гость, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Гость Гость, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Железногорск26, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

ЧП в Шпицбергене: почему россияне провалилась под лед
Губернатор архипелага Шпицберген Керстин Аскхольт намерена выяснить причины произошедшего в четверг вечером инцидента с девятью российскими туристами, которые вместе со скутерами провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд, а также…

Россия и Китай приступили к разработке нового самолета
В четверг китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) объявила о начале работ по созданию широкофюзеляжного коммерческого самолета совместно с Россией, и новый пассажирский самолет, как ожидается, будет готов в ближайшие 10…

Турция договорилась с Россией о поставках С-400
Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.

Порошенко рассказал, на что пойдут конфискованные у Януковича деньги
Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

Тест: Вы шашлычный гуру?
Россияне любят месяц май не только за тепло и первую зелень, но и за рекордное количество выходных.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (172)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.