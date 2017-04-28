РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
28.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Анна Тищук
О работе пассажирского транспорта в выходные и праздничные дни 1 мая и с 6 по 9 мая 2017 года.
Автобусы маршрута № 189, 21, 28, 119 будут работать по расписанию выходного дня.
Автобусы маршрута № 193, 191, 522, 14, 190 будут работать по обычному расписанию согласно календарю.
Автобусы маршрута № 193, 191, 522, 14, 190 будут работать по обычному расписанию согласно календарю.
Автобусы маршрута № 190 будут работать по расписанию воскресенья.
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Турция договорилась с Россией о поставках С-400
Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.
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Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
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Россияне любят месяц май не только за тепло и первую зелень, но и за рекордное количество выходных.