НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 АПРЕЛЯ
27.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
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Мадуро потребовал немедленно вывести Венесуэлу из ОАГ
Президент Венесуэлы Николас Мадуров потребовал немедленного выхода официального Каракаса из Организации американских государств (ОАГ) вопреки регламенту, согласно которому на процедуру отводится два года.
Захарова посоветовала американской ведущей «выбирать выражения»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом.
Трамп расширил полномочия Пентагона по Сирии и Ираку
Администрация США наделила Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.
В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции. Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.