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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ

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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ

26.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Татьяна Зимина

Смотрите на Свежем телевидении и слушайте по городскому радио программу «Открытая студия»

Пожароопасный сезон в Железногорске в разгаре. Кто поджигает, и как справляются огнеборцы с массовыми возгораниями? Достаточно ли сил и техники у пожарной охраны города?

Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 27 апреля, с начальником Специального управления ФПС №2 МЧС России Владимиром Дерышевым.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 27 апреля, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн - трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200.



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