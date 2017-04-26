ПОСЫЛОЧКА С СЮРПРИЗИКОМ
19-летний житель Железногорска подозревается в интернет-мошенничестве
По версии полицейских, парень пообещал покупателю нетбук, а вместо него отправил кирпич. Пострадавшим оказался житель Архангельска, сообщили в пресс-службе полиции Железногорска.
Мужчина рассказал, что приобрел на одном из интернет-ресурсов нетбук и оплатил товар. Продавец пообещал отправить компьютер по почте. Однако в посылке мужчина обнаружил лишь разбитый кирпич.
Стражи порядка нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Железногорска 1998 года рождения. По мнению полицейских, злоумышленник разместил объявление о продаже нетбука, заведомо зная, что устройство покупателю передавать не будет.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает newslab.ru.
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