ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ

В Железногорске с сегодняшнего дня введены режимы особой пожарной опасности и повышенной пожарной готовности

Такое решение принято администрацией в ходе комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с лесными пожарами, которые охватили город.

Безответственность некоторых граждан привела к массовым пожарам на территории ЗАТО Железногорск. За последние сутки огнеборцы совершили 16 выездов на возгорания. На выходных зафиксировано 46 сообщений о пожарах. География разная: поселки Додоново и Подгорный, садоводческие кооперативы, лесной массив на Саянской.



Вчера, 24 апреля, работники Горлесхоза совместно с сотрудниками пожарной охраны боролись с огнем в лесу на Верхней Саянской. К моменту окончания работы, силы пришлось перекинуть в район горнолыжной базы «Снежинка». Трава вспыхнула здесь по вине людей, считают специалисты лесного хозяйства.

На данный момент удалось остановить распространение пламени в сторону города, но пожар на «Снежинке» до конца не потушен. Сотрудники Горлесхоза до сих пор пытаются его ликвидировать.



Администрация Железногорска вводит жесткий запрет на всякого рода пикники на природе. За нарушение грозит огромный штраф, сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин:



- За излюбленными местами отдыха горожан будет вестись постоянный контроль. Сотрудники полиции и специальные группы будут пресекать любую попытку развести костер или мангал. Нарушителей ждет строгое наказание.



Группа пожаротушения от МП «Горлесхоз» увеличена с 4 до 20 человек. В боевой готовности находятся силы пожарной охраны Железногорска. Помощь в любой момент готовы оказать курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС.

Режим пожарной готовности продлится вплоть до 15 мая.