ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ

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25.04.17 | Раздел: Главные темы / ГО и ЧС | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая

Прокуратура Железногорска пополнила бюджет государства деньгами, изъятыми из игровых автоматов

Прокуратурой ЗАТО Железногорск при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии азартной деятельности в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в 2017 году изучены материалы проверок, зарегистрированные по факту изъятия игровых аппаратов.

Установлено, что в рамках проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции из купюроприемников игровых терминалов были изъяты денежные средства на общую сумму 70 тыс. рублей. При этом установить лиц, которые являются собственниками указанного имущества, не представилось возможным. Владельцы за имуществом также не обратились, своих прав на изъятые из игровых автоматов денежные средства не заявили.

В связи с этим, прокуратура города обратилась в суд с заявлениями в защиту интересов Российской Федерации о признании бесхозяйными и обращении в доход государства денежных средств, изъятых в ходе проверочных мероприятий.

Вступившими в законную силу решениями Железногорского городского суда от 13 и 20 марта 2017 г. требования прокурора города были удовлетворены, денежные средства в размере 70 тысяс рублей признаны бесхозяйными и обращены в доход государства.



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