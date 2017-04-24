ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД

29 апреля в рамках празднования Международного дня танца состоится концерт народного коллектива театра танца «Эйдос»

«Эйдос» - один из ведущих коллективов самодеятельности Красноярского края, неоднократный лауреат и дипломант краевых, всероссийских и международных конкурсов современной хореографии. "Эйдос" - это сплав прекрасной музыки, костюмов и танцев, настоящие спектакли в постановке талантливого балетмейстера высшей квалификации, создателя и бессменного руководителя коллектива Светланы Васильевны Сердюченко.



В концерте принимает участие ещё один коллектив, которым также руководит Светлана Васильевна – ансамбль современного танца «Отражение».

Свой концерт Театр танца «Эйдос» и ансамбль «Отражение» посвящают 60-летнему юбилею Дворца культуры, который будет отмечаться в ноябре.

Начало в 17 часов. А в 15 часов на площади Ленина пройдет флэш-моб с участием танцевальных коллективов города и всех любителей современной хореографии. Билеты на концерт «БЕЗ СЛОВ» можно купить в кассе ДК. Справки по телефону 75-31-24; 75-62-07