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ИЗ МОСКВЫ - С ЛЮБОВЬЮ!

20.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

ИЗ МОСКВЫ - С ЛЮБОВЬЮ!

22 апреля в Центре Досуга состоится встреча с Артуром Чилингаровым
Горожане приглашаются на встречу с легендарным исследователем Арктики и Антарктики, крупным российским учёным, государственным и политическим деятелем. Вход свободный. Начало в 11 час.

Напомним, Артур Николаевич Чилингаров - депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия", президент МОО «Ассоциация полярников», первый Вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент РАН.

фото: chumatekaru.narod.ru

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