ИЗ МОСКВЫ - С ЛЮБОВЬЮ!

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили об обнаружении планеты, на которой, с наибольшей степенью вероятности, могут быть условия для жизни.Команда египетских археологов обнаружила гробницу с несколькими мумиями возле знаменитой Долины Царей, в которой древние египтяне хоронили фараонов.FIFA не рассматривает вопрос лишения России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. С таким заявлением выступили в Международной федерации футбола. Текст сообщения передает «Р-Спорт».Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы.Филипп Киркоров задолжал банку «Церих» более 25 миллионов рублей. Кредитная организация обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском к музыканту. Об этом сообщает портал LIFE.