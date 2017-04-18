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18.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

С ЛЮБОВЬЮ К РОМАНСУ

Ведущий солист театра оперетты Иван Слуцкий стал лауреатом российского конкурса «Романсиада без границ»  

В Москве завершился XII открытый конкурс исполнителей русского романса, в котором участвовало около 100 исполнителей-вокалистов.


Артист железногорской оперетты Иван Слуцкий выступил успешно и занял второе место. В ноябре прошлого года Иван Слуцкий победил в региональном конкурсе «Сибирская романсиада» в Томске, получив приглашение отправиться в столицу на финал творческого конкурса. 

Отметим, одним из первых лауреатов этого престижного состязания был Николай Басков.  

На гала-концерте в Центральном Доме ученых железногорец исполнил романс «Ямщик, не гони лошадей!».

фото: ГиГ



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