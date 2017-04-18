С ЛЮБОВЬЮ К РОМАНСУ
18.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
Ведущий солист театра оперетты Иван Слуцкий стал лауреатом российского конкурса «Романсиада без границ»
В Москве завершился XII открытый конкурс исполнителей русского романса, в котором участвовало около 100 исполнителей-вокалистов.
Артист железногорской оперетты Иван Слуцкий выступил успешно и занял второе место. В ноябре прошлого года Иван Слуцкий победил в региональном конкурсе «Сибирская романсиада» в Томске, получив приглашение отправиться в столицу на финал творческого конкурса.
Отметим, одним из первых лауреатов этого престижного состязания был Николай Басков.
На гала-концерте в Центральном Доме ученых железногорец исполнил романс «Ямщик, не гони лошадей!».
фото: ГиГ
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
23 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / КультураЖелезногорец Иван Слуцкий признан лучшим исполнителем романса в Сибири
31 октября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЛауреаты конкурса «Слава созидателям» поедут в Москву на торжественное награждение
10 января 2013 | Раздел: Культура••• 12 января во Дворце культуры пройдет ежегодный конкурс эстрадных исполнителей старше 35 лет «Здравствуй, песня!»
1 декабря 2010 | Раздел: Культура••• На международном конкурсе исполнителей популярной песни "Жемчужина Берлина" вокалисты из группы "Рыжик" студии «Берег детства» Дворца Творчества заняли престижное третье место.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Жека, в новости: Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Гость Гость, в новости: ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Жека, в новости: МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
горожанен, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сергей, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Сан4о, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Жека, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Жека, в новости: БЕСПЛАТНАЯ МЫШЕЛОВКА
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА
НОВОСТИ ЧАСА
Новейший российский фрегат поразил реальную воздушную мишень
В рамках учений на Балтике российский фрегат «Адмирал Макаров» поразил воздушную мишень с помощью ракетного комплекса «Штиль».
Новая должность Рогозина, выпад Грузии в сторону России и другие события дня
Организатор теракта в Петербурге признал вину Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.
Эрдоган: я могу умереть в любой момент
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты референдума, увеличивающие его полномочия, не делают его диктатором, передает CNN. Эрдоган напомнил, что он не вечный.
На Запорожской АЭС отключился один из энергоблоков
На Запорожской атомной электростанции отключён от сети энергоблок №6. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.
Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал дипломатам убрать телевизор из спальной комнаты «в интересах решения демографической проблемы». Слова главы МИД РФ передает портал LIFE.
В рамках учений на Балтике российский фрегат «Адмирал Макаров» поразил воздушную мишень с помощью ракетного комплекса «Штиль».
Новая должность Рогозина, выпад Грузии в сторону России и другие события дня
Организатор теракта в Петербурге признал вину Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.
Эрдоган: я могу умереть в любой момент
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты референдума, увеличивающие его полномочия, не делают его диктатором, передает CNN. Эрдоган напомнил, что он не вечный.
На Запорожской АЭС отключился один из энергоблоков
На Запорожской атомной электростанции отключён от сети энергоблок №6. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.
Лавров дал практичный совет дипломатам, как повысить рождаемость
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал дипломатам убрать телевизор из спальной комнаты «в интересах решения демографической проблемы». Слова главы МИД РФ передает портал LIFE.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>