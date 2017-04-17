Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Железногорцы стали победителями акции «Я люблю космос!»
18 апреля с победой во всероссийской акции «Я люблю космос!» всех жителей ЗАТО Железногорск поздравит генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
Данная акция проходила в прошлом году одновременно в нескольких городах страны. Жители могли нажимать кнопку на макете ракеты, установленной на разных площадках, тем самым выражая свою любовь к космосу.
Результаты акции были объявлены в день запуска ракеты-носителя с первого гражданского космодрома страны «Восточный». Железногорцы нажали кнопку «Я люблю космос!» 296 800 раз и стали всероссийскими победителями.
18 апреля в 8-30 приглашаем всех участников акции, жителей ЗАТО и гостей города отпраздновать общую победу на площади Ленина. Железногорцы еще раз смогут признаться в любви к космосу, запустить в небо тысячу шаров с логотипом акции, исполнить гимн космонавтов - песню "Надежда".
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