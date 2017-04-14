УДАРИЛ НОЖОМ В ШЕЮ
В Железногорске пассажир ударил таксиста ножом в шею
Железногорские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений таксисту
Сообщение о преступлении в дежурную часть полиции поступило от работников скорой помощи. Оперативники выяснили, что таксист привез мужчину по указанному адресу, после чего вышел из машины, подошел к окну со стороны водителя, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему экстренно начали делать операцию.
На поиски злоумышленника были направлены все наружные наряды полиции. Со слов очевидцев была составлена ориентировка на подозреваемого. Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам. Нападавшим оказался железногорец 1985 года рождения, неработающий, ранее судимый.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства происшествия.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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