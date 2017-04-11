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НЕАДЕКВАТНЫЙ

НЕАДЕКВАТНЫЙ "СУИЦИД"
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске пьяный местный житель напал на врача скорой помощи
РЕБЕНОК ПОД КОЛЕСАМИ

РЕБЕНОК ПОД КОЛЕСАМИ
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
Сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе владелец Тойоты сбил 10-летнюю
СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ

СЕРЫЙ ДОМ В ПРОЛЕТЕ
11.04.17 | Главные темы / Происшествия
За сломанную ногу местная жительница отсудила у администрации Железногорска
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
11.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Страстную седмицу в Соборе Михаила Архангела проходят ежедневные уставные
НЕТ - НАСИЛИЮ!

НЕТ - НАСИЛИЮ!
11.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске с 15 апреля начнется краевая акция "Остановим насилие против

РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 АПРЕЛЯ

11.04.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 11 АПРЕЛЯ
 Нападение на врача
 Скоро лето!
Ликвидация техникума
Дитё под колёсами
 Stop насилие

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