РЕБЕНОК ПОД КОЛЕСАМИ
Сегодня в 8:25 утра в районе дома Курчатова, 53, на нерегулируемом пешеходном переходе, 25-летний водитель на автомобиле Тойота Ярист сбил 10-летнюю девочку
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в КБ-51. Медики устанавливают степень причинения вреда здоровью ребенка. От этого будет зависеть наказание водителя.
При установлении легкого вреда здоровью ребенка ему может грозит штраф от 2500 рублей до 5 тысяч рублей, или лишение водительских прав на срок от 1 года о 1,5 лет. Средняя тяжесть - штраф от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, или лишение права управлять автомобилем от 1, 5 до 2 лет.
По информации ГИБДД, водитель в течение 2016 года привлекался за нарушения ПДД 4 раза. Среди нарушений: парковка /остановка в неположенном месте, движения по тротуару, разворот в неположенном месте, а при ДТП не выставил «аварийный» знак.
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