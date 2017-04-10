В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ МАТРОНИЦКИЙ

Смотрите на "Свежем ТВ" и слушайте по городскому радио программу «Открытая студия» в четверг, 13 апреля

Как модернизируется сфера ЖКХ Железногорска? Насколько критичен износ сетей водо и теплоснабжения? Можно ли снизить тарифы на тепло, как предлагает ООО «КрасЭко»? Устойчива ли экономика Железногорска, какую роль играет в ней ведущее предприятие космической отрасли АО "ИСС"? Эти и другие вопросы зададим депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председателю комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, заместителю генерального директора – начальнику управления по экономике и финансам АО ИСС Дмитрию Матроницкому.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 13 апреля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.