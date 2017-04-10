СТОП, ЭПИДЕМИЯ!

Управление Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики

С 10 по 24 апреля 2017 года Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю для жителей и гостей Красноярского края проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики - против кори, краснухи и эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и других опасных инфекционных заболеваний.

Получить консультации можно по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Оставить обращение можно на официальном сайте Управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/.

фото: vz-nsk.ru