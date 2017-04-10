Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ МАТРОНИЦКИЙ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ МАТРОНИЦКИЙ
10.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите на "Свежем ТВ" и слушайте по городскому радио программу
ОТЛИЧИЛИСЬ КОМУ ЗА 40

ОТЛИЧИЛИСЬ КОМУ ЗА 40
10.04.17 | Главные темы / Cобытия
8 апреля железногорцы приняли участие в акции "Тотальный диктант"
СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
10.04.17 | Главные темы / Происшествия
На участке дороги Железногорск-Тартат произошло ДТП со смертельным исходом
НАШ

НАШ "ЕНИСЕЙ" - ЧЕМПИОН!
10.04.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская команда "Енисей" в 10-й раз стала чемпионом Красноярского
БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ!

БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ!
10.04.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Накануне в Братске прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

СТОП, ЭПИДЕМИЯ!

10.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

СТОП, ЭПИДЕМИЯ!

Управление Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики  

С 10 по 24 апреля 2017 года Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю для жителей и гостей Красноярского края проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики - против кори, краснухи и эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и других опасных инфекционных заболеваний.

Получить консультации можно по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Оставить обращение можно на официальном сайте Управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/. 

фото: vz-nsk.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

"НЕЗАМЕРЗАЙКУ" АРЕСТОВАЛИ
20 января 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Красноярске арестовали более 3 тыс. литров «незамерзайки» с метанолом
МОБИЛЬНЫЙ ОБМАН

МОБИЛЬНЫЙ ОБМАН
31 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Красноярском крае телефонные мошенники обманывают людей от имени судебных приставов
НА ПРИВИВКУ ШАГОМ МАРШ!

НА ПРИВИВКУ ШАГОМ МАРШ!
30 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• На территории ЗАТО Железногорск продолжается прививочная кампания против гриппа
КТО ЗАЩИТИТ ПОКУПАТЕЛЯ?

КТО ЗАЩИТИТ ПОКУПАТЕЛЯ?
4 декабря 2012 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске теперь нет специалиста по защите прав потребителей
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
марина, в новости: ИТОГИ НАРОДНОГО ОПРОСА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Москве началась спецоперация «Анаконда»
В столице усилены меры антитеррористической безопасности в рамках спецоперации «Анаконда». Как сообщает Life, в местах массового скопления людей усилен досмотр граждан.

ОБСЕ обнаружила ЗРК «Бук» около Донецка
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об украинских ЗРК «Бук» под Донецком. Сообщение ОБСЕ приводит Life. ОБСЕ зафиксировала два зенитных ракетных комплекса в 80 км от Донецка. Также вблизи пос.

«Отказали тормоза»: свидетели ЧП в Москве рассказали о разговоре машинистов
Поиск виновных в столкновении электрички и поезда в Москве осложнило то, что главные фигуранты пытались обмануть следствие. Машинисты поначалу утверждали, что они экстренно затормозили перед человеком, перебегавшим пути.

The Daily Telegraph: России посулили членство в G7 в обмен на Асада
Если Москва согласится отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада, Россия сможет вернуться в состав «большой семерки». Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на несколько источников.

Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве
В воскресенье, 9 апреля, неизвестный мужчина прокатился на Ferrari по московскому торговому центру «Весна». Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (52)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.