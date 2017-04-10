СТОП, ЭПИДЕМИЯ!
10.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
Управление Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики
С 10 по 24 апреля 2017 года Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю для жителей и гостей Красноярского края проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики - против кори, краснухи и эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и других опасных инфекционных заболеваний.
Получить консультации можно по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Оставить обращение можно на официальном сайте Управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/.
фото: vz-nsk.ru
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