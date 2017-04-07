ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

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Бывший директор Химзавода АО «Красмаш» и директор ООО ТД «Факел» в п. Подгорном попали под суд
Об этом сегодня сообщается на портале Следственного комитета. Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ (Производство и сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, в период с 23 января по 31 октября 2015 года директор Химзавода – филиала АО «Красноярский машиностроительный завод» и директор ООО «Торговый дом «Факел» по предварительному сговору незаконно осуществляли сбыт лекарственного средства – «кислород медицинский газообразный», произведенного Торговым домом «Факел» в Краевую клиническую больницу. Не имея регистрационного удостоверения на лекарственный препарат. В ходе расследования уголовного дела следственными органами внесены представления в медицинское учреждение, должностные лица которого заключили контракт на основании непроверенных документов.
Ленинский районный суд Красноярска назначил подсудимым наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 1 000 000 рублей.
Фото: zn38.ru
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