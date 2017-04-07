ДАЕШЬ СЛОГАН!

Железногорцам предложили придумать слоганы к новым пассажирским автобусам

Новые автобусы поступят в ПАТП в середине апреля.

В администрации города пообещали, что два лучших варианта, прославляющие Железногорск и его жителей, появятся на автобусах.

Напомним, в 2015 году на муниципальных автобусах в честь юбилея города появился слоган «Железногорску 65 лет. 25 июля», логотип Дня города, герб Железногорска, сообщает ГиГ.