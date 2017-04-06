НА СТАРТЕ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
06.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Анна Тищук
По решению организационного комитета, колонна «Бессмертный полк» будет следовать от площади Ленина
Все, кто желает 9 мая выйти на улицы города с фотографией своего родственника - участника Великой Отечественной войны, приглашаются для участия в Параде памяти.
Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. Начало шествия в 10.00.
Для изготовления фотографии и штендера участникам акции «Бессмертный полк» можно обратиться в Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса по телефону 8-913-553-49-03.
фото из архива "Свежего ТВ"
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