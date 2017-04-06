ПАРТНЕРСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ
В детском саду №20 "Солнышко" прошел круглый стол в рамках грантового проекта «Земля – наш общий дом»
Модератором мероприятия выступила старший воспитатель МБДОУ №20 Оксана Абраменко. В работе круглого стола были заняты партнеры проекта: руководство средней школы №97 и специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения.
Участники встречи проанализировали результаты взаимодействия, наметили даты проведения заключительных этапов - это совместная фотовыставка «Моя планета» и презентация электронной книги «Зеленая аптека» на базе 97-й школы.
В ходе дискуссии Оксана Абраменко подчеркнула:
Заместитель директора по УВР школы №97 Инна Иванова добавила, что проводимое в школе мероприятие «Папа, мама, я – инженерная семья» также планируется включить в перечень традиционных фестивалей естественнонаучных исследований дошкольников, первоклассников и их родителей.
Участники круглого стола пришли к единому мнению о развитии дальнейших партнерских отношений, направленных на формирование экологического сознания подрастающего поколения, развитие диалектического мышления и ранней профориентации.
фото предоставлено МБДОУ № 20
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