ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-Железногорцы обсуждают платежки ЖКХ за март. Кто-то остался должен ГЖКУ кругленькую сумму, а кому-то наоборот осталась должна управляющая компания.

-Бюрократия и новые законы практически отменили организованные поездки школьников на автобусах за пределы ЗАТО. Отвечать за чужих детей и платить большие штрафы не хочется никому из взрослых.

-Беседа с учителем истории из лицея «Гармония» открывает в «ГиГ» цикл интервью, посвященных Дню Победы. Белые пятна в истории и вопросы, на которые нет до сих пор ответа.

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