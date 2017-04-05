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ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
05.04.17 | Главные темы / Cобытия
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ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД

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04.04.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на железнодорожных путях
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
04.04.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 6 апреля
РОССИЯ В ТРАУРЕ

РОССИЯ В ТРАУРЕ
04.04.17 | Главные темы / Происшествия
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур
ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ

ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ
04.04.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края предупредили о последствиях сбора краснокнижных

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

05.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-Железногорцы обсуждают платежки ЖКХ за март. Кто-то остался должен ГЖКУ кругленькую сумму, а кому-то наоборот осталась должна управляющая компания.

-Бюрократия и новые законы практически отменили организованные поездки школьников на автобусах за пределы ЗАТО. Отвечать за чужих детей и платить большие штрафы не хочется никому из взрослых.

-Беседа с учителем истории из лицея  «Гармония» открывает в «ГиГ» цикл интервью, посвященных Дню Победы. Белые пятна в истории и вопросы, на которые нет до сих пор ответа.

Читайте газету "Город и Горожане"!



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