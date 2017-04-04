СЕМЬ ЛЕТ ЗА ДРЕЛЬ

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении уличного грабежа



В дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что возле магазина неизвестные похитили у него дрель и сотовый телефон.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший пояснил полицейским, что трое мужчин напали на него на улице и отобрали находящееся при нем имущество, после чего скрылись.



На поиск злоумышленников были ориентированы все наружные наряды. По горячим следам подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые, неработающие местные жители 1990, 1991г.р.



Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж» УК РФ. Похитителям "дрельки и сотика" грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск