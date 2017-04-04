СЕМЬ ЛЕТ ЗА ДРЕЛЬ
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении уличного грабежа
В дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что возле магазина неизвестные похитили у него дрель и сотовый телефон.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший пояснил полицейским, что трое мужчин напали на него на улице и отобрали находящееся при нем имущество, после чего скрылись.
На поиск злоумышленников были ориентированы все наружные наряды. По горячим следам подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые, неработающие местные жители 1990, 1991г.р.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж» УК РФ. Похитителям "дрельки и сотика" грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Уроженец Киргизии мог быть исполнителем теракта в Петербурге. Об этом «Интерфаксу» заявил представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.
Помощь, откуда не ждали: СБУ готова расследовать теракт вместе с РФ
Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что СБУ при необходимости поможет России с расследованием взрыва в петербургском метро.
Выжившая после теракта в Петербурге рассказала о случившемся
Петербурженка Надежда Соседова, оказавшаяся в вагоне петербургского метро, где произошел теракт, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Life.
Путину доложили о задержании Соловьева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин знает о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости. «Разумеется, доложено», — сказал Песков.
Стали известны новые подробности обезвреживания бомбы в Петербурге
Силовики в понедельник днем временно отключали сотовую связь на станции метро «Площадь восстания» в Петербурге на случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок…
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>