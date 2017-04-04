ТЮРЬМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В п. Первомайском ЗАТО г. Железногорск хозяйка зоомагазина бросила животных на произвол судьбы

В редакцию радио позвонила руководитель общества защиты бездомных животных «Пушистики» и рассказала, что к ней обратился житель поселка Первомайский Сергей, который стал очевидцем плачевного состояния животных в зоомагазине, расположенном в Доме Быта.

По словам Сергея, с которым мы связались по телефону, хозяйка зоомагазина не появляется уже две недели. Она отдала ключи продавцу соседнего отдела игрушек, чтобы та время от времени кормила животных. В магазине взаперти остались кролик, несколько хомячков, крыс и рыбки. Сердобольная женщина, конечно, подкармливает брошенных животных, но не каждый день, рассказа Сергей:

- В субботу с женой зашли в Дом Быта в магазин для животных, чтобы купить своей собаке ошейник. И с удивлением узнали, что хозяйка не появляется в магазине уже две недели. Она отдала ключи от него продавцу отдела игрушек, чтобы та подкармливала и поила находящихся в магазине животных: кролика нескольких хомячков и рыбок. В аквариуме вода не меняется, помещение не проветривается, стоит сильный запах, животные неухоженные, у всех облезлая шерсть. Продавец отдела игрушек работает посменно, получается, что сутки животные остаются голодными. Это просто возмутительно. Надо что-то делать: пусть животных, пока они не умерли, заберут по домам неравнодушные жители, или на время их приютят городские зоомагазины. А хозяйка, если не может содержать магазин, оставит это занятие, но не мучает животных.