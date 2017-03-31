РАДИОПРОГРАММА ОТ 31 МАРТА

В министерстве иностранных дел России выразили недоумение в связи с заявлением госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии». Заявление было опубликовано на сайте ведомства.В России начались первые отказы в назначении страховых пенсий по старости из-за нехватки пенсионных баллов.Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На чемпионате мира, проходящем в Хельсинки, россиянка набрала 233,41 балла.Песков оценил шансы России обогнать Илона Маска в космосе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может «достойно принимать участие в конкуренции» с компанией Илона Маска SpaceX.Роскосмос будет строить ракеты с многоразовыми элементами, сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Игорь Комаров. «У нас есть определенные наработки. У нас есть двигатели, которые могут работать многократно.