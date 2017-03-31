В ОСТРОЙ БОРЬБЕ

Волейболистки «Смены» - бронзовые призёры сибирского турнира «Енисейские звёздочки»

В Красноярске завершился Открытый межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 г. р.

В течение четырёх дней 12 команд (Иркутск, Усолье-Сибирское, Омск, Красноярск, Зеленогорск, Ангарск, Чита и Железногорск) оспаривали право называться «Енисейскими звездочками».

Железногорск представляла команда ДЮСШ «Смена» под руководством тренера Валентины Барабанщиковой. Причём спортсменкам пришлось выступать в жёстких условиях - сразу без трёх игроков стартового состава в связи с болезнью участниц.

Однако девушки показали высокий класс игры и заняли третье призовое место, оставив позади команды красноярских и зеленогорских спортивных школ. Впереди только команды волейбольного клуба «Енисей».

1 место – «Енисей 1» Красноярск

2 место – «Енисей 2» Красноярск

3 место – «Смена» Железногорск

София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту Железногорска