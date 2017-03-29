СНИЗИТЬ ТАРИФ
В Железногорске возможно снизить стоимость теплового тарифа на 250-300 рублей за Гкал
Такое заявление сделал сегодня генеральный директор АО «КРАСЭКО» Николай Зуев краевым парламентариям, проводя экскурсию по ЖТЭЦ.
«КРАСЭКО» вышла с предложением создать для Железногорска и Сосновоборска единый тепловой узел. Это, по словам энергетиков, позволит снизить теплотариф для железногорцев на 250-300 рублей за Гкал.
Темой снижения тарифов на тепло в Железногорске плотно занимается комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Красноярского края, председатель — депутат ЗС от Железногорска Алексей Кулеш. По его инициативе делегация краевых парламентариев сегодня побывала на ЖТЭЦ.
Напомним, что это основной источник системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск. ЖТЭЦ обеспечивает территорию теплом при температуре наружного воздуха -17 градусов. При более низких температурах город начинает «догревать» мазутная котельная №1 (бывшая СТС ГХК). Кроме нее в нашей системе теплоснабжения задействованы еще несколько котельных, работающих на мазуте и угле. Ресурсоснабжающей организацией в ЗАТО Железногосрк является МП «Гортеплоэнерго». Такая смешанная схема и формирует дорогой тариф на тепло.
Его снижением, кстати, не только в Железногорске, но и в других регионах, занимается комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ЗС. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в свою очередь поручил министерству промышленности и энергетики разработать схему снижения тарифа на тепло к сентябрю 2017 года.
Депутат ЗС Красноярского края Алексей Кулеш подвел итог совещания, которое прошло в железногорской администрации:
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