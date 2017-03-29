СНИЗИТЬ ТАРИФ

В Железногорске возможно снизить стоимость теплового тарифа на 250-300 рублей за Гкал

Такое заявление сделал сегодня генеральный директор АО «КРАСЭКО» Николай Зуев краевым парламентариям, проводя экскурсию по ЖТЭЦ.

«КРАСЭКО» вышла с предложением создать для Железногорска и Сосновоборска единый тепловой узел. Это, по словам энергетиков, позволит снизить теплотариф для железногорцев на 250-300 рублей за Гкал.

Темой снижения тарифов на тепло в Железногорске плотно занимается комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Красноярского края, председатель — депутат ЗС от Железногорска Алексей Кулеш. По его инициативе делегация краевых парламентариев сегодня побывала на ЖТЭЦ.

Напомним, что это основной источник системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск. ЖТЭЦ обеспечивает территорию теплом при температуре наружного воздуха -17 градусов. При более низких температурах город начинает «догревать» мазутная котельная №1 (бывшая СТС ГХК). Кроме нее в нашей системе теплоснабжения задействованы еще несколько котельных, работающих на мазуте и угле. Ресурсоснабжающей организацией в ЗАТО Железногосрк является МП «Гортеплоэнерго». Такая смешанная схема и формирует дорогой тариф на тепло.

Его снижением, кстати, не только в Железногорске, но и в других регионах, занимается комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ЗС. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в свою очередь поручил министерству промышленности и энергетики разработать схему снижения тарифа на тепло к сентябрю 2017 года.

Депутат ЗС Красноярского края Алексей Кулеш подвел итог совещания, которое прошло в железногорской администрации:

У меня есть понимание, что уровень тарифа для Железногорска можно снизить. ЖТЭЦ, где мы побывали с моими коллегами, выдает тепло гораздо дешевле – 1450 рублей/Гкал. Мы рассматриваем возможность изменения схемы теплоснабжения, чтобы снизить тариф для Железногорска. Для этого необходимо понимать, способна ли ЖТЭЦ выдавать столько тепла, чтобы обеспечивать и Железногорск и Сосновоборск. Предварительные расчеты показывают, что это возможно. У нас есть распоряжение губернатора, которое указывает, что необходимо для этого сделать, есть на эту тему постановление Заксобрания края. Следующий шаг – заключение соглашения между Железногорском, Сосновоборском, министерством энергетики и «КРАСЭКО» о том, какие необходимы мероприятия, в какие сроки их будут выполнять, кто ответственный и каков будет конечный результат. Все риски новой схемы теплоснабжения должны быть оценены специальной проектной организацией. Мы очень внимательно выслушаем мнение проектировщиков, специалистов, министерства. Надежность теплоснабжения – это самое главное в условиях Сибири.