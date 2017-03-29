СВИНАЯ ТЕМА

Объявлено о реальной угрозе заноса вируса африканской чумы свиней в Красноярский край

Как сообщили в Россельхознадзоре, впервые это опасное заболевание выявили в СФО в Иркутской области.

24 марта там провели обследование павшей свиньи в личном подсобном хозяйстве деревни Кудо. Выяснилось, что она была заражена африканской чумой. Приняли решение в радиусе 5 км свиней изъять, установили карантин. Ущерб от африканской чумы в Иркутском районе предварительно оценивается в 10 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация создаёт реальную угрозу заноса вируса АЧС на территорию Красноярского края. Для предотвращения заноса опасного вируса необходимо принять дополнительные меры.



Источник: медиа-портал “Столица 24”

фото: penza-n.ru