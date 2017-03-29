ОКНО В НАУКУ
1 и 2 апреля в Железногорске пройдут XVII Краевые открытые Курчатовские чтения
Поиск и поддержка талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к исследованию актуальных вопросов современной науки и техники, в том числе - атомной энергетики – такие цели традиционно ставят Курчатовские чтения.
Форум является и региональным туром Х всероссийского конкурса «Атомная наука и техника».
Организаторами Чтений, при поддержке ГХК и Красноярского информационного центра по атомной энергии, выступают Школа космонавтики и министерство образования Красноярского края.
В Курчатовских чтениях в Школе космонавтики примут участие более ста школьников 7-11 классов из учебных заведений Красноярского края.
После торжественного открытия мероприятия пройдет круглый стол со специалистами на тему «Профессии атомной отрасли» и начнется работа по секциям.
Адрес проведения –Железногорск, ул. Красноярская, 36.
Контактное лицо от УСО – Оксана Забелина, моб.тел.8-913-523-94-84
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