ОКНО В НАУКУ

1 и 2 апреля в Железногорске пройдут XVII Краевые открытые Курчатовские чтения

Поиск и поддержка талантливых школьников и студентов, проявляющих интерес к исследованию актуальных вопросов современной науки и техники, в том числе - атомной энергетики – такие цели традиционно ставят Курчатовские чтения.

Форум является и региональным туром Х всероссийского конкурса «Атомная наука и техника».

Организаторами Чтений, при поддержке ГХК и Красноярского информационного центра по атомной энергии, выступают Школа космонавтики и министерство образования Красноярского края.

В Курчатовских чтениях в Школе космонавтики примут участие более ста школьников 7-11 классов из учебных заведений Красноярского края.

После торжественного открытия мероприятия пройдет круглый стол со специалистами на тему «Профессии атомной отрасли» и начнется работа по секциям.

Адрес проведения –Железногорск, ул. Красноярская, 36.

Контактное лицо от УСО – Оксана Забелина, моб.тел.8-913-523-94-84