ИХ ВДОХНОВЛЯЕТ МУЗА
Железногорские работники культуры стали обладателями премии «Муза вдохновения»
Торжественное вручение премии в области культуры «Муза вдохновения» состоялось накануне Дня работника культуры, 24 марта.
С профессиональным праздником культработников поздравили лава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев и глава администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков.
Золотой «Музы» была удостоена директор Дворца культуры Светлана Грек. Серебряные «Музы» были присуждены заведующей сектором по связям с общественностью Музейно-выставочного центра Дине Сорокиной, руководителю ансамбля «Синева» (п.Подгорный) Сергею Павлову и преподавателю Детской школы искусств имени М.П.Мусоргского Зое Колокольцевой. Вадим Медведев и Сергей Пешков также вручили особо отличившимся работникам культуры благодарственные письма и почетные грамоты.
По информации www.admk26.ru
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