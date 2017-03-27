ПОРА БРОСАТЬ СМОЛИТЬ!
27.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 56 | Автор: Галина Процкая
В Красноярском крае начал свою работу телефон «антитабачной горячей линии»
Специалисты круглосуточно консультируют тех, кто принял решение отказаться от курения. Позвонившим гражданам напомнят об отрицательном влиянии табакокурения на здоровье, о преимуществах отказа от курения и куда обращаться за медицинской помощью, чтобы избавиться от вредной привычки.
Номер бесплатной горячей линии - 8-800-700-00-03.
Согласно статистическим данным Красноярского краевого Центра медицинской профилактики, до 16 % курильщиков, проживающих в регионе Красноярского края, желают отказаться от никотиновой заразы.
фото: kommersant.ru
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