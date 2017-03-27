ПОРА БРОСАТЬ СМОЛИТЬ!

В Красноярском крае начал свою работу телефон «антитабачной горячей линии»

Специалисты круглосуточно консультируют тех, кто принял решение отказаться от курения. Позвонившим гражданам напомнят об отрицательном влиянии табакокурения на здоровье, о преимуществах отказа от курения и куда обращаться за медицинской помощью, чтобы избавиться от вредной привычки.

Номер бесплатной горячей линии - 8-800-700-00-03.

Согласно статистическим данным Красноярского краевого Центра медицинской профилактики, до 16 % курильщиков, проживающих в регионе Красноярского края, желают отказаться от никотиновой заразы.

фото: kommersant.ru