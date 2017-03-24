ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО?

Половина поставляемой в школы и детсады молочной продукции является фальсификатом

Больше половины молочных продуктов в торговой сети Красноярского края назвали подделкой. Такие данные озвучили специалисты центра стандартизации и метрологии на пресс-конференции, посвященной вопросам сокращения оборота фальсификата в Красноярском крае. Эксперты отметили, количество фальсифицированной продукции на полках магазинов за последние два года увеличилось. Чаще всего недобросовестные производители подделывают сливочное масло, творог и сметану.

Большая часть подделок поставляется в детские сады, школы и больницы. По мнению поставщиков продуктов питания, у социальных учреждений просто не остается выбора - они зажаты рамками государственных контрактов.

Вот что заявил помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Максим Абрамов:

«В социальные учреждения Красноярского края поставляется масло по цене 200 рублей за 1 килограмм. По информации статистики по Красноярскому краю, средняя цена составляет 456 руб. То есть изначально поставщики попадают в ситуацию невозможности исполнения государственных контрактов в соответствии с требованиями».

Как сообщил директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко, на сегодняшний день существует наказание в виде штрафа для производителей некачественной молочной продукции. За первый случай нарушения норм производства штраф составит 100 тысяч рублей, за повторные - до 300 тысяч рублей.

фото: kittentoob.com