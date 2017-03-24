ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО?
Половина поставляемой в школы и детсады молочной продукции является фальсификатом
Больше половины молочных продуктов в торговой сети Красноярского края назвали подделкой. Такие данные озвучили специалисты центра стандартизации и метрологии на пресс-конференции, посвященной вопросам сокращения оборота фальсификата в Красноярском крае. Эксперты отметили, количество фальсифицированной продукции на полках магазинов за последние два года увеличилось. Чаще всего недобросовестные производители подделывают сливочное масло, творог и сметану.
Большая часть подделок поставляется в детские сады, школы и больницы. По мнению поставщиков продуктов питания, у социальных учреждений просто не остается выбора - они зажаты рамками государственных контрактов.
Вот что заявил помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Максим Абрамов:
Как сообщил директор Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко, на сегодняшний день существует наказание в виде штрафа для производителей некачественной молочной продукции. За первый случай нарушения норм производства штраф составит 100 тысяч рублей, за повторные - до 300 тысяч рублей.
фото: kittentoob.com
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Пилот Ту-154 потерял пространственную ориентировку и отправил самолет в пике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.
Бойцы «Айдара» взяли в заложники жителей Ровненской области Украины
Бойцы батальона «Айдар» захватили заложников в селе Колоденка Ровненской области. Военнослужащие удерживают сторонников партии «Успешная страна». Об этом сообщает украинский телеканал «Вести».
Немецкий банк KfW ошибочно перевел €5 млрд
Немецкий государственный банк реконструкции (Kreditanstalt fr Wiederaufbau) по ошибке перевел €5 млрд на счета четырех банков.
Трамп отозвал законопроект о реформе здравоохранения
Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщает Reuters. Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от конгрессменов-республиканцев проголосовать за предложенную реформу здравоохранения.
Егор Титов: с такой игрой на КК-2017 нам делать нечего
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов прокомментировал поражение россиян в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2). «Разочарован результатом. Но ещё больше тем, как команда действовала.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>