В ЖЕНЕВУ С РАЗРАБОТКАМИ
Решетневская фирма с 29 марта по 2 апреля примет участие в 45-й Международной выставке изобретений INVENTIONS GENEVA (Швейцария, Женева)
На INVENTIONS GENEVA компания «ИСС» представит три современные высокотехнологичные разработки: транспортировочный герметичный контейнер для бережной перевозки особо важных изделий и опасных грузов, панель солнечной батареи с линзовыми концентраторами светового потока и смесь для изготовления водорастворимых стержней, применяемых в литейном производстве. Железногорские спутникостроители ознакомят посетителей выставки с каталогом своих новых изобретений. Эти изобретения, а также две из представляемых на выставке разработок получили патенты в 2016 году.
Ежегодный Международный салон изобретений INVENTIONS GENEVA проводится под патронажем Всемирной организации интеллектуальной собственности – специализированного учреждения ООН. К участию в Женевской выставке допускаются инновационные разработки, защищённые патентами и представляющие интерес для практического применения в разных отраслях народного хозяйства. Компания «ИСС» на INVENTIONS GENEVA традиционно представляет технические решения, которые имеют не только космическое применение, но и перспективы для использования в интересах широкого круга потребителей, сообщает www.iss-reshetnev.ru
фото: nashagazeta.ch
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